Der EuroStoxx50 als Leitbarometer der Eurozone schliesst letztlich 0,45 Prozent höher auf 3657,03 Punkten.Paris / London - Die Gewinne an Europas Aktienmärkten sind am Freitag bis zum Handelsschluss merklich zusammengeschmolzen. Wurde zunächst die Senkung eines wichtigen Referenzzins für langfristige Kredite durch die chinesische Zentralbank zur Stütze, kam am Nachmittag Gegenwind von den abermals schwächeren US-Börsen auf. Der EuroStoxx50 als Leitbarometer der Eurozone schloss 0,45 Prozent höher auf...

