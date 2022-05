Die Daimler Truck AG beteiligt sich im Zuge einer Kapitalerhöhung der Manz AG in Höhe von rund 10 % des Grundkapitals an dem Maschinenbauer. Dieser soll zudem Anlagen für die Batterie-Pilotlinie des Nutzfahrzeugherstellers liefern. Der Maschinenbauer Manz AG gewinnt mit der Daimler Truck AG einen Kooperationspartner und neuen Ankeraktionär. Durch die Beteiligung der Daimler Truck AG an der Manz AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund zehn Prozent des Grundkapitals, unter Ausschluss des ...

