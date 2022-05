Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.175,40 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,38 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss.



Besonders starke Gewinne verzeichnete das Papier der Deutschen Bank, das bis kurz vor Handelsende rund sechs Prozent zulegte und sich damit von den anderen DAX-Titeln absetzte. Zuvor hatte es Kaufempfehlungen von Analysten gegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,0690 US-Dollar (+1,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9355 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.852 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 55,70 Euro pro Gramm.

