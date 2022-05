Der SMI legt zum Wochenauftakt 1,39 Prozent auf 11'466,28 Punkte zu.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist der Handel am Montag mit deutlich festeren Kursen geschlossen worden. «Wenn die Stimmung an der Börse so wie jetzt extrem schlecht ist, reichen schon kleine positive Nachrichten, die Kurse wieder nach oben zu treiben», kommentierte ein Marktbeobachter. US-Präsident Joe Biden erwägt, die von der Trump-Regierung gegen China verhängten Strafzölle zurückzunehmen.

