Kiel - Die CDU in Schleswig-Holstein will mit den Grünen über eine Zweier-Koalition verhandeln. Der erweiterte CDU-Landesvorstand habe einstimmig entschieden, die Grünen zu Gesprächen einzuladen, sagte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther am Montagabend.



Die letzten fünf Jahre hatten CDU und Grüne zusammen mit der FDP regiert. Günther hatte dieses "Jamaika"-Bündnis in der bisherigen Form fortsetzen wollen, obwohl nach der Landtagswahl am 8. Mai und einem Zugewinn von über elf Prozentpunkten für seine Partei ein einziger Koalitionspartner ausreichte. Die Grünen hatten sich dagegen ausgesprochen, aber für eine Zweier-Koalition offen gezeigt.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de