- BARCLAYS CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 90 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 770 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 269 (267) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES MONDI PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2000 (1865) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS SAINSBURY TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 231 (304) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FORTERRA PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MARSTONS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 60 (65) PENCE - GOLDMAN CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 420 (535) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5650 (5900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4000 (3800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2150 (1750) PENCE - GOLDMAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2650 (2450) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 4565 (4715) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 850 (950) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 1115 (1300) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 71 (70) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 560 (470) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MOONPIG PRICE TARGET TO 480 (440) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 365 (360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 276 (281) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1840 (2350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1200 (830) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DARKTRACE PRICE TARGET TO 320 (400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMA TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1900 (2900) PENCE - JPMORGAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 6000 (6400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 245 (255) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1340) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES HICL INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 367 (384) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 2100 (2170) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 181 (170) PENCE - 'NEUTRAL'



