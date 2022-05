Der EuroStoxx50 behielt nach klar positivem Start gegen Mittag nur noch ein knappes Plus von 0,04 Prozent auf 3649,15 Punkte.Paris / London - An den europäischen Börsen warten die Anleger nach dem jüngsten Wechselbad der Gefühle erst einmal ab. Auf einen starken Wochenauftakt und Gewinnmitnahmen am Vortag folgten am Mittwoch weitere Schwankungen mit zuletzt relativ neutralem Ergebnis. Vor dem Hintergrund der Nervosität, die den Markt schon lange prägt wegen der hohen Inflation, steigenden Zinsen und Konjunktursorgen...

Den vollständigen Artikel lesen ...