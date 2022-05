In Kiew seien 300 Gebäude und 220 Wohngebäude zerstört worden. Aber es sei nicht nur die Infrastruktur zerstört, sondern auch die Wirtschaft, sagte Klitschko am Donnerstag am WEF.Davos - Gemäss dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko war und ist Kiew immer noch das Hauptziel des russischen Angriffs. In Kiew seien 300 Gebäude und 220 Wohngebäude zerstört worden. Aber es sei nicht nur die Infrastruktur zerstört, sondern auch die Wirtschaft, sagte Klitschko am Donnerstag am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Die Leute seien zum Teil nicht nur obdachlos...

