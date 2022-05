FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 695 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 470 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BYTES TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 500 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 480 (540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KISTOS PRICE TARGET TO 490 (520) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES DWF GROUP WITH 'BUY' - TARGET 160 PENCE - BERENBERG STARTS DWF GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 160 PENCE - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3850 (4150) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS ROYAL MAIL TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 375 (700) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS TARGET TO 260(342)P 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1310 (1490) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 530 (580) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3240 (3620) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 660 (790) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 16 (19) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 670 (710) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1140 (1500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 360 (390) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 210 (275) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 114 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC REINITIATES TUI PENCE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 205 PENCE - JEFFERIES CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 280 (315) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DELIVEROO TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 94 (187) PENCE - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 850 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS THG PRICE TARGET TO 148 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 292 (307) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 1268 (1223) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 574 (617) PENCE - JPMORGAN REINITIATES SYNTHOMER WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 430 PENCE - RBC CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 450 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 2200 (3000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 330 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS M&G PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 375 (352) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS CUTS AUTO TRADER GROUP TARGET TO 660 (720) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 690 (715) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 800 (810) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES AUTO TRADER TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 601 (516) PENCE



