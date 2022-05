"Die Inflation wird in den kommenden Monaten hoch bleiben", sagte Pablo Hernandez de Cos, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) und Chef der spanischen Zentralbank, am Freitag laut Reuters. Zusätzliche Kommentare Die Inflation wird sich allmählich in Richtung des 2%-Ziels abschwächen. Die APP wird zu Beginn des 3. Quartals auslaufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...