Solaredge will in Südkorea eigene Batteriezellen für Lithium-Ionen-Batterien fertigen. Damit will das Unternehmen die Stabilität der Lieferkette seiner PV-Speicher fördern und Produktinnovationen anschieben. Solaredge Technologies eröffnet in Südkorea die Produktionsstätte Sella 2 für Batteriezellen. Das Werk betreibt das Tochterunternehmen Solaredge, Kokam Limited Compan. Es soll eine Produktionskapazität von zwei Gigawattstunden erreichen. Sella 2 befindet sich in der Eumseong Innovation City ...

Den vollständigen Artikel lesen ...