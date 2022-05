Das südkoreanische Photovoltaik-Unternehmen wird 171 Millionen US-Dollar in eine neue Fabrik in Dalton im Bundesstaat Georgia investieren, in der Topcon-Solarmodule gefertigt werden sollen. Damit wollen fast 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.von pv magazine USA Hanwha Q-Cells hat bekannt gegeben, dass seine neue Produktionsstätte für Solarmodule in Dalton im US-Bundesstaat Georgia in der Nähe seiner 1,7-Gigawatt-Modulfabrik angesiedelt sein wird. Sie soll bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb gehen und die Gesamtproduktionskapazität des Unternehmens in den USA auf über ...

