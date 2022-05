Auf dem Treffen in Berlin vereinbarten die Minister zudem, eine Dekarbonisierung des Stromsektors bis 2035 anzustreben. Ab 2023 sollen keine internationalen öffentlichen Finanzierungen mehr in fossile Brennstoffe fließen und die Subventionen für fossile Brennstoffe bis 2025 gestrichten werden.Die Klimaschutz-, Energie- und Umweltminister der G7-Staaten haben sich in ihrer Abschlusserklärung nach dem Treffen in Berlin auf verschiedene Punkte für mehr Klimaschutz und ambitionierteren Umweltschutz geeinigt. Erstmals haben sie sich zu einem Kohleausstieg bis 2035 bekannt. Bis dahin solle der Stomsektor ...

