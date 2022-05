Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat das Kommuniqué des G7-Klimagipfels als "relativen Fortschritt" bezeichnet. "Es ist eben bisher noch nicht gelungen, das in einem G7-Kommuniqué zu verankern, weil andere Länder - Japan und die USA - ein bisschen mehr Probleme haben, das umzusetzen", sagte er RTL/ntv.



Die Wirklichkeit beim Klimaschutz könne man nur mit den G20-Ländern zusammen ändern. "Die G7 muss die G20 anleiten. Die G20-Länder stehen für 80 Prozent der globalen Emissionen, da wird also die Ente fett." Mit Blick auf den beschlossenen Kohleausstieg, sagte Habeck, dass dies auch eine Botschaft an die G20-Länder sei: "Dann ist das eigentlich ein Satz, den diese Länder übernehmen sollten in ihr Kommuniqué. Und wenn das passiert, dann bremsen wir den Neubau von Kohlekraftwerken wirklich aus."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de