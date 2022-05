In der vergangenen Woche sprang Covestro regelrecht nach oben. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Plus von 5,48 Prozent. Kursgewinne feierte der Titel an insgesamt vier der fünf Sitzungen . Ganz besonders bemerkenswert war dabei der Montag mit einem Plus von 2,38 Prozent. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund 0,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...