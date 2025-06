FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 2.550 auf 2.450 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane verspricht sich in einer am Montag vorliegenden Studie von Hermes das noch immer stärkste Wachstum in der Branche für Luxusgüter. Wegen des schwierigen makroökonomischen Umfelds schätzt er das kurzfristige Wachstum jedoch vorsichtiger ein./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 14:23 / GMT



ISIN: FR0000052292

© 2025 dpa-AFX-Analyser