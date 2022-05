Seit Wochen bewegen sich die Preise für Standardrispentomaten auf allen Handelsebenen deutlich über dem Preisniveau der vergangenen Jahre. Durch das ausreichende Angebot im Beneluxraum und den zunehmenden Erntemengen in Deutschland kommt es zu einer preislichen Wende, so teilt die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) mit. Bildquelle: Shutterstock.com In der aktuellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...