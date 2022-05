Der japanische Premierminister Fumio Kishida sagte am Montag, seine Regierung erwarte von der Bank of Japan (BOJ), dass sie sich bemühe, das Inflationsziel zu erreichen. Weitere Kommentare "Der Preisanstieg ist auf die weltweiten Rohöl- und Rohstoffpreise zurückzuführen, die durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine gestiegen sind." "Es wird nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...