Der Backwarenkonzern erzielte im dritten Geschäfts-Quartal einen Umsatz von 433,9 Millionen Euro, ein Plus von 22,6 Prozent.Schlieren - Der Backwarenkonzern Aryzta hat im dritten Quartal (Februar bis April) deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg organisch um 22,6 Prozent an. Nun erhöht das Unternehmen seine Wachstumsziele für das Gesamtjahr. In absoluten Zahlen erzielte Aryzta im dritten Quartal einen Umsatz von 433,9 Millionen Euro. Dabei verzeichnete vor allem die grössere Region «Europa» mit über einem Viertel Wachstum...

