Auch der US-Dollar hat sich leicht verteuert auf 0,9595 von 0,9563 Franken im Frühhandel.Frankfurt - Der Euro ist am Montag zum US-Dollar im Aufwind geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1,0773 US-Dollar. Das ist so hoch wie seit Ende April nicht mehr. Auch gegenüber dem Franken hat der Euro klar Boden gut gemacht. Er wird aktuell zu 1,0335 Franken gehandelt, nach 1,0287 am Morgen. Auch der US-Dollar hat sich leicht verteuert auf 0,9595 von 0,9563 Franken im Frühhandel.

