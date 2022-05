Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat einen neuen Wirkungsgrad-Weltrekord für Solarzellen aufgestellt. Sie soll in konzentrierenden Systemen zum Einsatz kommen. Der Clou liegt in einer neuen Antireflex-Schicht. Mit dieser steigerten die Forschenden die Effizienz der bisherigen Weltrekord-Solarzelle von 46,1 auf 47,6 Prozent. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Vierfachsolarzelle. Sie besteht also aus vier verschiedenen Materialschichten, die jeweils unterschiedliche Wellenlängen ...

