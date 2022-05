Ab monatlich 77 Euro können Hausbesitzer sich die Module fürs Dach mieten. Nach 20 Jahre können die Photovoltaik-Anlagen dann für nur ein Euro von Svea Solar abgekauft werden.Mit Svea Solar ist ein neues Unternehmen in dem Markt für Photovoltaik-Mietmodelle eingestiegen. Ab sofort werde auch dieses Modell neben der Kaufoption angeboten, teilte das schwedische Unternehmen am Montag mit. Ab 77 Euro monatlicher Miete könnten die Photovoltaik-Anlagen bezogen werden. Dabei werde für die Haushalte die passende Größe für die Photovoltaik-Anlage ermittelt. Die Vertragslaufzeit liege bei 20 Jahren. In ...

