Der Leitindex schliesst um 0,76 Prozent höher bei 11'736 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag an den positiven Trend der vergangenen Woche angeknüpft und erneut höher geschlossen. In der Vorwoche hatte der Leitindex erstmals nach zuvor fünf Wochen Talfahrt wieder einen Gewinn erzielt. Schwindende Zinsängste in den USA haben zuletzt an den Börsen wieder mehr Zuversicht einkehren lassen. Zudem kamen auch aus China hoffnungsvolle Nachrichten...

Den vollständigen Artikel lesen ...