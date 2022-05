Anlässlich der zweitägigen außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates zu den Folgen der Ukraine-Krieges in Brüssel fordert DBV-Präsident Rukwied die Versorgungssicherheit in der Europäischen Union ernsthaft in den Blick zu nehmen: DBV-Präsident Rukwied. Foto © DBV "Die Ernährungssouveränität Europas ist keine...

Den vollständigen Artikel lesen ...