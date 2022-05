Während die Vermarktung von Erdäpfeln der Ernte 2021 im Inland schön langsam zu Ende geht, startete diese Woche in den ersten Bundesländern die Frühkartoffelsaison. Die noch vorhandenen Restbestände der Vorjahresernte dürften in den kommenden zwei bis drei Wochen über den heimischen Lebensmitteleinzelhandel abverkauft werden, so das Agrarisches...

Den vollständigen Artikel lesen ...