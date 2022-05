Die Swiss Life hat im vergangenen Jahr im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge erneut weniger Prämien eingenommen.Zürich - Die Swiss Life hat im vergangenen Jahr im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge erneut weniger Prämien eingenommen. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass in der zweiten Säule vermehrt teilautonome Sammellösungen verkauft werden. Die Swiss Life nahm laut der am Dienstag zum Geschäft mit der beruflichen Vorsorge (BVG) veröffentlichten Betriebsrechnung im Jahr 2021 insgesamt 7...

