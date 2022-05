Laut Händlern hat sich das Thema Inflation mit den jüngsten Preisdaten aus Deutschland wieder einen Platz weit oben auf der Themen-Liste der Investoren gesichert.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Dienstag mehrheitlich nach. Laut Händlern hat sich das Thema Inflation mit den am Vortag veröffentlichten Preisdaten aus Deutschland wieder einen Platz weit oben auf der Themen-Liste der Investoren gesichert. Die Konsumentenpreise sind zum Wochenstart stärker als erwartet in die Höhe geschossen. Vor diesem Hintergrund gewinnen die im...

Den vollständigen Artikel lesen ...