Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.05.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 285 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GYM GROUP PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 500 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1650 (1680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2070 (1960) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 460 (385) P. - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1961 (1712) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 595 (625) PENCE - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 98 (95) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3200 (7200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 80 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 210 (240) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 800 (1700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 215 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 200 (240) PENCE - 'BUY'



- RBC CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 640 (720) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



