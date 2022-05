Europas Börsen haben am Dienstag ihren jüngsten Kursgewinnen Tribut gezollt.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag ihren jüngsten Kursgewinnen Tribut gezollt. Der EuroStoxx 50 verlor bis zum Mittag 0,81 Prozent auf 3810,52 Zähler. Während wegen eines Feiertags zum Wochenauftakt die Impulse aus den USA fehlten, rückte der jüngste Anstieg der Ölpreise auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten wieder Rezessions- und Inflationsängste in den Vordergrund.

