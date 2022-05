Kamal Sharma, ein in London ansässiger Devisenstratege der Bank of America (BofA), gibt einen bärischen Ausblick auf das Pfund und prognostiziert weitere Kursverluste in diesem Jahr. Wichtige Zitate "Angesichts der Euphorie des letzten Jahres ist der Absturz des Pfundes episch und hat die Community der Anleger in vielerlei Hinsicht überrascht." Threadneedle ...

