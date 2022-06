Die Mandelexporte von den USA nach Mexiko sind 2021 um 25% angestiegen, worin sich ein wachsendes Verlangen nach der Nuss bei gesundheitsbewussten Verbrauchern in diesem Markt widerspiegelt. Wohlbefinden steht bei vielen Mexikanern an oberster Stelle, die wegen verschiedener gesundheitsfördernder Vorteile zunehmend zu Mandeln greifen. Foto © ABC 2021 Seit 2018 hat der Almond Board of...

Den vollständigen Artikel lesen ...