Der spanische Import von Gemüse stand in dem ersten Quartal 2022 bei 507.521 Tonnen, 1,6% mehr als in dem gleichen Zeitraum 2021, für einen Wert von 312,6 Millionen EUR (+14%). Obst nahm in der Menge um 9% ab und im Wert 6% zu, wobei 926.339 Tonnen und 887 Millionen EUR erreicht worden sind. Bildquelle: Shutterstock.com Gemäß den Daten von dem Amt für Zölle und...

