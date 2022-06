Der Ministerrat fasste einen entsprechenden Entschluss zur Verfünffachung des Jahreskontingents. Die grün-schwarze Landesregierung will damit mehr große Solarparks im Ländle ermöglichen, um die eigenen Klimaschutzziele zu erreichen.Baden-Württembergs Landesregierung will künftig mehr Flächen für Photovoltaik-Kraftwerke zugänglich machen. Der Ministerrat beschloss am Dienstag die bislang festgelegte Grenze von jährlich 100 Megawatt für Ausschreibungsanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen in benachteiligten Gebieten auf 500 Megawatt zu erhöhen. Ziel sei es, möglichst viele Zuschläge für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ...

