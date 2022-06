Der Leitindex weist gegen 11.10 Uhr ein Plus von 0,19 Prozent auf 11'633,51 Punkte aus.Zürich - Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt zum Start in den neuen Börsenmonat weiter angespannt. Das zeigt sich zur Wochenmitte auch beim Schweizer Leitindex SMI. Nachdem er zunächst noch mit Gewinnen in den Handel gestartet war, ist er im weiteren Verlauf dann gar ins Minus gedreht. Seither bewegt er sich in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag. Das Stimmungsbild sei weiterhin...

Den vollständigen Artikel lesen ...