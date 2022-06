Das Preisniveau am Speisekartoffelmarkt in Brandenburg bleibt stabil. Das betrifft deutsche Lagerware und Schälware gleichermaßen. Preisveränderungen sind in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Alterntige Kühlhausware läuft in Kürze aus. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 21. KW 2022 " des Landesamts für Landwirtschaft,...

