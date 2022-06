Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten setzte den seit dem 12. Mai bestehenden Abwärtstrend fort. Nach vorläufigen Angaben der CME Group sank es um rund 7.200 Kontrakte. Das Volumen kehrte den vorherigen Anstieg um und fiel um rund 50.800 Kontrakte. Gold bleibt in der Nähe von 1.850 $ Der Goldpreis verzeichnete am Mittwoch ordentliche Gewinne ...

