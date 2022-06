Die in Genf ansässige Crédit Agricole (CA) next bank, Teil der Crédit Agricole Gruppe, hat erfolgreich auf das Kernbankensystem von Avaloq migriert.Zürich - Die in Genf ansässige Crédit Agricole (CA) next bank, Teil der Crédit Agricole Gruppe, hat erfolgreich auf das Kernbankensystem von Avaloq migriert. Kombiniert mit Business Process Outsourcing trägt der Wechsel zur Steigerung der Effizienz im Back- und Middle-Office bei. Im Rahmen des Projekts wurde eine neue E-Banking-Lösung lanciert, die ein hochmodernes Kundenerlebnis bietet.

