Die französische Unternehmensgruppe Rémy Cointreau (ISIN: FR0000130395) will ihren Aktionären eine ordentliche Dividende in Höhe von 1,85 Euro für das Geschäftsjahr 2021/22 ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vorjahr lag die ordentliche Dividende ebenfalls bei 1,85 Euro. Zusätzlich soll eine Sonderdividende in Höhe von 1 Euro ausbezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 27. Juli 2022. Auszahltag ist ab dem ...

