Eine aktuelle Campact-Petition wendet sich bundesweit gegen Mindestabstände für Photovoltaik-Anlagen. Diese sind in fast allen Landesbauordnungen vorgesehen. Die Petition richtet sich an die Bundesbauministerin Klara Geywitz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Sie hat die bundsweite Abschaffung der der Brandschutz-Abstände für Photovoltaik-Dach-Anlagen zum Ziel. Diese schränken vor allem in dicht bebauten städtischen Gebieten die Nutzung von Dächern zur Stromerzeugung ein. Auch Solarserver ...

Den vollständigen Artikel lesen ...