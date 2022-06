Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA gingen in der Woche zum 28. Mai auf 200.000 zurück, nach 211.000 in der Vorwoche ( erwartet 210.000), wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Dies bedeutete, dass der Vier-Wochen-Durchschnitt der Zahl der Anträge auf 206.500 fiel. In der Woche bis zum 21. Mai sank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...