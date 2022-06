Nach dem negativen Betriebsergebnis 2021 macht SMA nun einen großen Schritt nach vorn und kündigt einen starken Ausbau der Kapazität an. Der Wechselrichter-Hersteller SMA Technology AG will die Kapazität seiner Produktion in Niestetal bei Kassel bis 2024 auf 40 GW ausbauen. Heute liegt die Produktionskapazität bei 21 GW. Der Ausbau soll noch Ende 2022 starten.Für den Ausbau der Produktion bei SMA in Niestetal spielen zwei Faktoren eine Rolle. Zum Einen will das Unternehmen vom erwarteten Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...