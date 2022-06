Er will damit sicherstellen, dass die Institute ausreichend Liquidität halten, um Liquiditätsschocks zu absorbieren und den Bedarf für eine Sanierung oder Liquidation zu decken.Bern - Der Bundesrat hat die Anforderungen an systemrelevante Banken bezüglich Liquiditätshaltung überarbeitet und erhöht. Er will damit sicherstellen, dass die Institute ausreichend Liquidität halten, um Liquiditätsschocks zu absorbieren und den Bedarf für eine Sanierung oder Liquidation zu decken. Die Änderung tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. Die bisherigen Anforderungen der Liquiditätsverordnung...

Den vollständigen Artikel lesen ...