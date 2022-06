Erfurt - Vor dem Hintergrund des drohenden Eklats im Thüringer Landtag wegen eines CDU-Antrags mit AfD-Unterstützung hat der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai die Christdemokraten in die Pflicht genommen, die Situation aufzulösen. "Die CDU steht in der Verantwortung, die durch ihren Antrag entstehende Situation zu verhindern", sagte der FDP-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Es erschließt sich nicht, warum sie jetzt diese landespolitische Lage provoziert." Die Thüringer CDU plant, nächste Woche einen Antrag für eine Windkraft-Abstandsregel in den Landtag einzubringen. AfD und FDP hatten ihre Unterstützung signalisiert. Kritik kam von den Bundesgrünen und der Bundes-SPD.

