FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.06.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ENQUEST ENERGY TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 23 (40) PENCE - BARCLAYS CUTS HUNTING TO 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 360 (330) PENCE - BARCLAYS RAISES WOOD GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 340 (330) PENCE - BERNSTEIN CUTS CRODA PRICE TARGET TO 8400 (8500) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS AVEVA TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2000 (2150) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 200 (232) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PENNON GROUP TARGET TO 1100 (1120) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNITED UTILITIES PT TO 1080 (1160) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 890 (875) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 580 (740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 480 (600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 160 (115) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de