Die Abstimmung gilt als weiterer schwerer Schlag für den britischen Premier. Stimmt eine Mehrheit gegen Boris Johnson, ist er sein Amt als Premier vorerst los.London - Der durch die «Partygate»-Affäre stark in die Kritik geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Dafür sei die notwendige Anzahl an Anträgen - mindestens 54 - von Tory-Abgeordneten eingegangen, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit. Damit wurde die notwendige Schwelle...

Den vollständigen Artikel lesen ...