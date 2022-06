MOREinga der Alten Kantonsschule Aarau ist das beste Miniunternehmen der Schweiz.Zürich - MOREinga der Alten Kantonsschule Aarau ist das beste Miniunternehmen der Schweiz. Es setzte sich in der Zürcher Hauptbahnhofshalle gegen 24 Konkurrenten aus der ganzen Schweiz durch. Dank ihrem Superfood in Pulverform, Moringa, überzeugte das Team die Jury und holte sich den Titel des besten Miniunternehmens der Schweiz. Das nationale Finale fand im Rahmen des Company Programme der Non...

