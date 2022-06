Zuletzt stellten wir am 01. Mai eine Handelsidee mit dem Chemie- und Pharmakonzern Bayer ISIN: DE000BAY0017 vor, bei der wir auf das hohe Gewinnpotenzial hingewiesen hatten. Unser geplanter Einstiegsbereich lag seinerzeit unter dem Tageskurs und wir hatten in unserer Stellungnahme an die Abonnenten geschrieben: "Die Aktie wird am Montag ex Dividende gehandelt. Der Kursabschlag wird wahrscheinlich etwas höher als der von der Hauptversammlung festgelegten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...