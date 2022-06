Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Comeback des Anleihenmarktes

02.03.2022 - Die Bondmärkte haben in den vergangenen Monaten aufgrund des scharfen Zinsanstiegs ein Blutbad erlebt. Da in den nächsten Jahren mit weiter anziehenden Renditen zu rechnen ist, sehen viele Investoren Anleihen als tote Anlageklasse.

Die künftigen Renditeanstiege werden sich aber nicht linear, sondern in Wellen vollziehen. In Abschwungsphasen ergeben sich daher immer wieder Opportunitäten für die Bondmärkte. Ausserdem werden Anleihen über die Zeit einen sukzessiv grösseren Zinspuffer aufbauen, der vor Kursverlusten schützt.

Bonds werden daher in den kommenden Jahren - im Gegensatz zu anderen Assetklassen - für den Investor an Attraktivität gewinnen und gehören in ein breites Portfolio ...

Lesen Sie mehr im ausführlichen Artikel "Comeback des Anleihenmarktes" .

Rechtlicher Hinweis:Die in diesem Beitrag gegebenen Informationen, Kommentare und Analysen dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die Bantleon Bank AG der Auffassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben keine Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich aus der Nutzung dieser Angaben ergeben, wird ausgeschlossen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.