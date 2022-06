Im vergangenen Jahr haben Unwetter in der Schweiz Schäden in der Höhe von 450 Millionen Franken verursacht. Hauptursache waren die Überschwemmungen im Sommer.Birmensdorf ZH - Im vergangenen Jahr haben Unwetter in der Schweiz Schäden in der Höhe von 450 Millionen Franken verursacht. Das ist der höchste Wert seit 2007. Hauptursache waren die Überschwemmungen im Sommer. Die Unwetter während der Sommermonate Juni und Juli verursachten allein 97 Prozent der Schadenskosten, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Auswertung der Unwetterschadens-Datenbank...

