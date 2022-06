Die Energiegenossenschaft Prokon schüttet einen Gewinn von 10,8 Millionen Euro an ihre Genossinnen und Genossen aus. Prokon zahlt einen Gewinn von 10,8 Millionen Euro an die Genoss:innen aus. Das entspricht einer Dividende von 4,76 Prozent. Beschlossen wurde die Gewinnverwendung auf der virtuellen Generalversammlung am 2. Juni 2022. Mit dem Bau und Betrieb von Windenergie-Anlagen und dem Verkauf von Ökostrom hat die Genossenschaft im Jahr 2021 ein Plus von 12 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Geschäftsguthaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...